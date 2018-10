Undici tifosi del Palermo sono stati raggiunti da Daspo per i disordini avvenuti a Salerno lo scorso 25 agosto. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Salerno.

I sostenitori siciliani erano stati denunciati lo scorso 24 settembre a seguito delle indagini svolte dalla Digos di Salerno, in quanto resisi responsabili della rissa tra appartenenti ai gruppi ultras “Curva Nord 12” e “Borgo Vecchio Sisma” all’interno del settore ospiti dello stadio “Arechi” di Salerno, in occasione dell’incontro di calcio di serie B Salernitana-Palermo.

In particolare 4 provvedimenti sono stati predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine con prescrizioni per la durata di cinque anni, in quanto i destinatari erano stati già in passato colpiti da analogo provvedimento; due provvedimenti per la durata di tre anni e altri cinque provvedimenti per la durata di due anni.