Uomo di 40 anni muore in mare a Termini Imerese

Ignazio Marchese di

25/08/2023

Un uomo di 40 anni è morto in mare ieri in contrada Ginestra a Termini Imerese. L’uomo in acqua ha accusato un malore.

E’ stato soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 sono intervenuti hanno cercato di rianimarlo ma senza successo.

Sono intervenuti anche i carabinieri e i militari della Capitaneria di Porto. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Donna di 46 anni trovata morta in casa dal fratello

Tragedia a Termini Imerese. Una donna di 46 anni è stata trovata morta in casa dal fratello in via Assunta . L’uomo si era recato nell’abitazione della sorella. La donna non rispondeva. Ha aperto la porta di casa e ha trovato la donna deceduta.

Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. La donna è stata colta da malore e non è riuscita a chiedere aiuto e soccorso. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.