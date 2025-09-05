Sono andate tutta la notte le indagini sul ferimento di Antonino Madonia, l’uomo di 49 anni, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ieri sera a Ballarò. Contro Madonia sarebbero stati esplosi quattro o cinque colpi di pistola. S

olo uno è andato a segno. La sparatoria sarebbe avvenuta tra via Naso e via Grasso nel cuore del mercato storico davanti a tanti passanti. Il ferito è stato trasportato in ospedale a bordo di un’auto.

I carabinieri hanno passato al setaccio la zona per cercare bossoli e tracce della sparatoria. Si stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori del ferimento e ricostruire anche i motivi che hanno provocato il ferimento dell’uomo. Al momento non c’è una pista sul movente.