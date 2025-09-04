Un uomo di 49 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo dopo essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco. L’uomo è stato raggiunto da alcuni proiettili nella zona del mercato Ballarò.
Sono stati i medici accertate le ferite a chiamare i carabinieri che hanno iniziato le indagini per ricostruire quanto successo.
L’uomo ferito si chiama Antonino Madonia. Qualcuno lo ha colpito mentre passeggiava nel mercato con un colpo all’addome. Non sarebbe in pericolo di vita.
Sentito dai carabinieri sarebbe rimasto in silenzio.
