Un uomo è stato trovato in casa ferito da un colpo d’arma da fuoco a Palermo. E’ successo in via Dei Nebrodi a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia.

I sanitari hanno cercato di stabilizzarlo. Le sue condizioni sono gravissime. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Civico di Palermo.

Pare che l’uomo si sia sparato un colpo d’arma da fuoco dopo che è morta la sua giovane compagna. Non avrebbe retto al dolore.