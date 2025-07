Un uomo di 54 anni è stato ferito a Bonagia ad angolo di via Maniace con via dell’Airone a Palermo.

La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di pistola alle gambe. Sono stati i residenti a sentire i colpi di pistola e a chiamare la polizia. Le indagini sono condotte dalla polizia.

La vittima è stata trasportato in ospedale a bordo di un’auto. L’uomo si trova ricoverato nel reparto di ortopedia all’ospedale Civico con diverse ferite alla gambe. Non è in pericolo di vita.

La vittima si chiama Salvatore Faija, 54 anni, noto alle forze dell’ordine.

La vittima è stato sentito dagli agenti di polizia per cercare di risalire alle cause del ferimento e cercare di risalire all’autore o agli autori dell’agguato. Almeno sarebbe dieci i colpi che hanno raggiunto Faija.