Indaga la polizia

Dramma questa mattina in via Andrea Cirrincione a Palermo. Un uomo è stato trovato morto in un giardinetto in un palazzo ad angolo con via Ferdinando Ferri. Secondo una prima ipotesi degli agenti di polizia che indagano l’uomo si sarebbe lanciato dalla finestra dell’appartamento finendo dentro la villetta.

Tanto sgomento tra quanti abitano nel palazzo che hanno chiamato i soccorsi. Non si conoscono le cause del gesto. Indagini sono in corso. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause della morte e per potere restituire la salma ai familiari per celebrare i funerali.

Ieri un giovane dipendente dell’università di Palermo di 39 anni è stato trovato morto nella sua villetta in via dei Villini a Isola delle Femmine. A lanciare l’allarme alcuni parenti che non avevano notizia da qualche ora.

Sono entrati in casa i vigili del fuoco che hanno trovato il giovane morto. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale. Sarebbe stato trovato un messaggio per spiegare la decisione del giovane di farla finita. Il giovane sarebbe stato trovato con una corda al collo.

Un estremo gesto incomprensibile a quanti lo hanno conosciuto.

Dopo l’ispezione sul corpo del giovane la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali. Il giovane era di Palermo ma aveva scelto la villetta vicino al mare per vivere.