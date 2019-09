Rapina in casa finita in tragedia. Sembra questa l’ipotesi su cui stanno indagando i carabinieri.

Un anziano è stato trovato morto questa mattina all’interno della sua abitazione in via Venezia a Terrasini. Si tratta di un americano, Mercurio Nepa, 84 anni, da tutti conosciuto come Mike.

Ancora frammentarie le notizie: si ipotizza che possa essere stato ucciso al culmine di una tentata rapina. Sul posto i carabinieri e la scientifica che stanno effettuando una serie di rilievi per cercare di capire cosa possa essere successo e per ricostruire la dinamica dei fatti.

La casa è stata trovata completamente a soqquadro, segno quindi che qualcuno probabilmente cercava qualcosa di valore. L’84enne pare essere una persona benestante e viveva da solo in casa.

A scoprire il suo corpo senza vita questa mattina la badante quando si è recata in casa della vittima scoprendolo a terra in una pozza di sangue.