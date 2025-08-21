Un uomo è stato trovato morto dai vigili del fuoco nel corso dello spegnimento di un incendio a Santa Cristina Gela nel Palermitano. Le fiamme sono divampate in contrada Pianetto.

L’uomo probabilmente è stato sopraffatto dalle fiamme ed è morto.

Il corpo è parzialmente carbonizzato. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Si sta attende l’arrivo del medico legale.

Sono arrivati ii familiari nella zona dove è stato trovato Sebastiano D’Amico l’uomo di 55 anni di Belmonte Mezzagno trovato morto nelle campagne di Pianetto a Santa Cristina Gela dove ci sono diverse aziende vitivinicole.

Nella zona dove è stato trovato il cadavere c’è un grosso tratto di sterpaglie bruciato da un incendio. A trovarlo sono stati i vigili del fuoco mentre spegnevano le fiamme. Sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale che sta eseguendo l’esame sul corpo dell’uomo.