Un diciassettenne è stato denunciato a Belmonte Mezzagno per danneggiamento seguito da incendio. Il giovane, che era stato incaricato della pulizia del terreno dalla proprietaria del fondo agricolo, è stato sorpreso mentre utilizzava del liquido infiammabile per eliminare i rovi. Il rogo ha investito un’area in via Papa Giovanni XXIII.

Le fiamme sono state viste dai carabinieri del nucleo radiomobile durante un servizio di pattugliamento. I militari sono intervenuti e hanno circoscritto l’area dell’incendio. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato definitivamente le fiamme e messo in sicurezza i luoghi.

Ieri a Belmonte Mezzagno sono stati impegnati diversi forestali e vigili del fuoco per spegnere un incendio in contrada Bosco che è andato avanti per tutta la notte.

“Voglio esprimere la mia gratitudine al corpo forestale della Regione Siciliana, ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile, che con intervento tempestivo e professionale hanno tenuto sotto controllo l’incendio in contrada Bosco. un sentito ringraziamento va agli operai forestali che, stante le condizioni di luce non consentivano di operare in sicurezza, hanno stazionato tutta la notte, in contrada Janzelmo, – dice il sindaco Maurizio Milone – Quasi sempre questi incendi sono di natura dolosi e/o intenzionali, per tale motivo lancio un appello a non appiccare fuochi, specialmente in zone boschive o a rischio incendi.

Gli incendi dolosi non sono solo un reato grave, ma rappresentano anche un pericolo concreto per la sicurezza delle persone e dell’ambiente”.