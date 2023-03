Prime segnalazioni in città

Parte la lotta preventiva alle vampe di San Giuseppe. Nonostante manchino ancora una decina di giorni alla notte fra il 18 e il 19 marzo, in città vengono già segnalate alcune cataste di ingombranti. Cumuli soprattutto formati da legno, disposto a comporre una pila tipica della cosiddetta vampa. Fra questi rientra l’ammasso di materiale depositato all’interno del parco Libero Grassi, ad Acqua dei Corsari, rimosso nel giro di qualche giorno dal personale di Rap. Una “tradizione” del capoluogo siciliano che, se regolamentata, potrebbe anche costituire un qualcosa di caratteristico ma che, ogni anno, finisce per essere motivo di roghi incontrollati, fumi tossici per i residenti ed episodi di violenza.

Rimossa la vampa di San Giuseppe al parco Libero Grassi

Il primo caso di vampa di San Giuseppe del 2023 rischiava di riguardare, dunque, il parco Libero Grassi. Un’area verde sita nel quartiere di Acqua dei Corsari che, come è noto, non ha mai aperto i battenti al pubblico per problemi ambientali. Zona che continua ad essere terra di degrado e di abbandono incontrollato di spazzatura, in particolare di mobili, materiale edile vario e perfino auto serrate e lasciate a pochi metri dalla spiaggia antistante. Parte di questo materiale è stato usato per comporre la cosiddetta vampa di San Giuseppe, con tanto di poltrona lasciata sul posto. Un pericoloso cumulo di legno segnalato dal consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha infatti scritto agli uffici comunali in data 6 marzo, segnalando che “alcuni ragazzini hanno ammucchiato una grande quantità di legna ed altri materiali potenzialmente nocivi alla salute in caso di incendio”. Fatto che, secondo il consigliere di circoscrizione poteva “rappresentare un grave rischio per la sicurezza dei residenti”. Un cumulo di legname rimosso questa mattina dal personale di Rap, che ha operato una bonifica dell’area.

Ingombranti ammassati allo Zen, catasta segnalata all’Arenella

Quella del parco Libero Grassi però non è un caso isolato. Una catasta di legname viene segnalata da alcuni residenti anche all’interno della spiaggia dell’Arenella, in VII Circoscrizione. Un’area, quella della zona Ovest di Palermo, nella quale si segnalano diversi cumuli di rifiuti ingombranti, in particolare legno. Non fa eccezione il quartiere Zen. Come mostrano le immagini raccolte dalla nostra redazione nella giornata dell’8 marzo infatti, sono diverse le strade invase da spazzatura ed ingombranti: fra queste rientrano via Nicolò Pensabene, via Rocky Marciano, via San Nicola e via Senocrate di Agrigento. Un potenziale problema visto che, annualmente, l’area è interessata dalla formazione di vampe di San Giuseppe.