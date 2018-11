Sono stati beccati grazie alle telecamere piazzate in centro. Sabato sera hanno iniziato a lanciare carrelli della spesa nei cassonetti, gettato vasi e fiori per strada e ribaltato le panchine in marmo di via Maqueda bloccando il passaggio delle auto.

Il sindaco Leoluca Orlando ha diffuso sulla sua pagina Facebook un video risalente allo scorso 10 novembre. Le telecamere di videosorveglianza installate in centro riprendono tre ragazzi, apparentemente di circa vent’anni, mentre si “divertono” a distruggere arredi urbani e altro.

“Vita dura per gli incivili. Grazie alle telecamere ad alta risoluzione installate in via Maqueda – commenta il primo cittadino – sono stati ripresi perfettamente questi tre incivili. Per i tre giovanotti scatterà una denuncia alla Magistratura”.