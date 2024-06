Vandali in azione nella scuola Giuseppe Di Vittorio a Brancaccio a Palermo. Qualcuno la scorsa notte ha mandato in frantumi una finestra del plesso scolastico ed è entrato rovistando nelle aule e mettendo alcune classi a soqquadro. La dirigente scolastica ha presentato denuncia ai carabinieri. Si sta valutando se oltre ai danni è stato portato via materiale didattico. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Il furto al liceo Danilo Dolci

Sono entrati a scuola e hanno rubato diversi computer. Quando si sono accorti però che si trattava di vecchi pc che la scuola avrebbe dovuto smaltire li hanno portati nel campetto di calcio della scuola e li hanno distrutti abbandonandoli sul manto in erba sintetica. I carabinieri indagano su un atto vandalico avvenuto la scorsa notte all’interno della centrale del liceo Danilo Dolci di via Natale Carta dove qualcuno si è introdotti con l’obiettivo di mettere a segno un furto. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere installate nella zona. Già il 7 maggio scorso era accaduta una cosa analoga. I vandali in quell’occasione, una volta usciti dalla struttura, hanno preso sempre i pc che erano in disuso e li hanno distrutti presumibilmente con delle mazze, abbandonando i vari pezzi nel vicino campetto di calcio.

Ladri e vandali a Palermo

Ladri e vandali in azione a Palermo. Sono state prese di mira una pizzeria e una scuola. Nel primo caso il raid è avvenuto in un locale nei pressi di Villa Tasca. Per l’esattezza si tratta della pizzeria Pulcinella di via Falvetto, nella zona di via Santissima Mediatrice, che ha subito un furto con spaccata. Un uomo di 40 anni, dopo aver forzato la saracinesca, ha spaccato la vetrata d’ingresso. Ma in quel momento è scattato l’allarme e i carabinieri in pochi minuti sono arrivati sul posto, beccando ancora il ladro in azione e con il denaro che aveva appena prelevato dalla cassa. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato.