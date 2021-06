Da domani, 3 giugno, via alle vaccinazioni in tutta la Sicilia per la fascia dei cittadini di età compresa tra i 16 e i 39 anni senza patologie.

Sarà possibile fissare il proprio appuntamento ai centri vaccinali sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://testcovid.costruiresalute.it/) sia da quella della Fiera del Mediterraneo di Palermo (https://fiera.asppalermo.org/) per chi verrà a immunizzarsi all’hub provinciale.

Ci si potrà prenotare non appena, sulle due piattaforme, saranno attivati i bottoni dedicati agli over 16.

Si ricorda che non si tratta di open day: stante l’ampiezza del target, la prenotazione è indispensabile per accedere alla vaccinazione.

Ai cittadini sarà proposto il siero Pfizer o in alternativa Moderna, ma potranno scegliere anche di vaccinarsi con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

Per chi verrà a vaccinarsi in Fiera i cancelli di via Sadat apriranno alle 8 e chiuderanno alle 23,30; dall’1,30 i prenotati del turno notturno potranno accedere dall’ingresso di piazza Cascino. Per garantire un afflusso ordinato, i due padiglioni della Fiera, 20 e 20A, funzioneranno simultaneamente.

“Da domani la campagna vaccinale assume proporzioni ancora più vaste e diventa di massa – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Aspettavamo questo momento, perché siamo convinti che coinciderà con una forte accelerazione delle immunizzazioni.

C’è voglia di vaccinarsi, specie tra i più giovani, come abbiamo constatato in questi giorni con la ventata di entusiasmo ed energia dei maturandi. Noi saremo qui h24, ad aspettare chiunque voglia contribuire a questo grande sforzo collettivo per uscire insieme dalla pandemia”.