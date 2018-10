Mistero in via Altofonte alla periferia di Palermo. Gli abitanti si sono risvegliati questa mattina scoprendo di vivere in un quartiere fascista. L’intero abitato e parte della vicina borgata palermitana di Villa Ciambra, sono stati tappezzati, nella notte, da scritte nere riportanti una croce celtica e la dicitura ‘audaces’ tipicamente di ispirazione fascista.

Le scritte sono comparse sui marciapiedi, sui muri, sui cartelloni pubblicitari,alle fermate dei mezzi pubblici. A volte sono accompagnate dalla croce celtica, altre volte no.

La stessa croce celtica senza la dicitura accanto è stata, poi, dipinta sui campanelli di alcuni condomini.

L’azione è stata compita certamente da più di una persona anche perchè le scritte sono comparse in aree anche distanti l’una dall’altra. Per il blitz notturno è stata usata vernice spray di colore nero.

Ignoto il motivo del messaggio come anche il destinatario ma sono in tanti ad aver chiamato le forze dell’ordine per denunciare il danneggiamento e taluni hanno anche ritenuto di riscontrare in questo ‘blitz’ l’apologia del fascismo