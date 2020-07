Viale Regione Siciliana si presenta così questa mattina. I sottopassi di viale Lazio e via Leonardo da Vinci sono tuttora bloccati.

Nell’asse più importante della città la circolazione è bloccata.

Ci vorranno ancora ore per liberare la strada dalle vetture e dall’acqua soprattutto nella zona di viale Leonardo da Vinci dove i vigili del fuoco stanno ancora cercando i dispersi.

Nella zona ieri si sono vissuti momenti di vera paura. Come ha raccontato qualche testimone diretto.

“Mi sono trovato in una situazione terribile. Tornavo da due giorni di vacanza e mi sono trovato in mezzo all’inferno in viale Regione Siciliana”. Alessandro Di Gregorio era in macchina con la moglie. “Ho visto la circonvallazione allagata. Papà e mamme con bimbi in braccio che piangevano mentre cercavano riparo ovunque. La gente sui tetti delle auto.

Altri che cercavano di sfuggire dal fiume di acqua e fango a piedi nudi – aggiunge Di Gregorio – persone che si sono sentite male, macchine allagate anche la mia. Sono stato fortunato ad arrivare a casa trovando strade alternative, in poche parole una catastrofe”.

A Palermo la situazione è drammatica in altre zone. Proprio in queste ore i vigili del fuoco stanno eseguendo tutti i controlli e le verifiche richieste dai cittadini.

I pompieri ieri sera hanno fatto evacuare diverse abitazioni a Palermo a rischio di crollo tra via Marabitti e via Spedalieri a Palermo. In alcune palazzine, come hanno raccontato i residenti ai pompieri, sono presenti delle crepe vistose all’esterno.

In alcuni appartamenti gli inquilini non riuscivano a chiudere le porte d’ingresso. Complessivamente sono oltre 300 gli interventi che in parte hanno eseguito i vigili del fuoco nel corso della notte e che dovranno portare a termine nelle prossime ore. Le squadre sono impegnate oltre che nei sottopassi di viale Regione Siciliana anche nella zona di Baida dove un torrente di acqua e fango ha portato via diverse auto.