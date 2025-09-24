Una vigilessa è stata aggredita oggi negli uffici del giudice di Pace in via Cavour a Palermo. Per cause da accertare un uomo l’ha colpita con pugni e calci. Un’aggressione violenta senza un apparente motivo.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata all’ospedale Civico di Palermo.

L’uomo che ha aggredito l’agente della polizia municipale è stato individuato. Pare si sia allontanato dagli uffici dopo l’aggressione. Sono in corso le indagini.

Cisal, vile aggressione

“Non è ammissibile che gli agenti di polizia in servizio vengano aggrediti in questo modo soprattutto in una sede di tribunale – dice Nicola Scaglione segretario del sindacato Csa Cisal – E’ una cosa inaccettabile. Servono maggiori garanzie per chi svolge questi compiti”.

Il sindaco e il comandante della polizia municipale

“Condanno con fermezza il vile e ingiustificato atto di violenza che ha colpito oggi una nostra agente della Polizia Municipale, aggredita mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della comunità.

Esprimo, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, la più profonda solidarietà e vicinanza alla vigilessa ferita, augurandole una pronta guarigione.

Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché il responsabile di questo gesto vile venga individuato rapidamente e chiamato a rispondere delle proprie azioni”. Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello.

Cisl, “Fatto grave siamo vicini alla lavoratrice”

“Condanniamo questi gesti gravi e siamo vicini alla vigilessa aggredita durante il suo servizio negli uffici del Giudice di Pace, purtroppo il clima di tensione che si vive in città, spesso ricade spesso sui lavoratori”.

Ad affermarlo sono Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani e Vincenzo Rao segretario aziendale polizia locale Fp Cisl Palermo Trapani. “Sempre più spesso apprendiamo di atti di violenza contro lavoratori che stanno svolgendo il proprio dovere, vanno tutelati, perché la sicurezza e la loro incolumità, hanno la priorità assoluta. Preoccupa questa escalation e ci auguriamo che i provvedimenti annunciati nelle scorse settimane contro la violenza e il degrado cittadino, diventino fatti concreti” .