Una donna separata questa mattina dopo una nuova discussione ha pensato di togliersi la vita scagliandosi prima contro le figlie.

Una delle due bimbe di 8 anni è stata colpita con un coltello al collo e al volto. La sorellina di 6 anni ha iniziato ad urlare e chiamare soccorso. I vicini hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti nel palazzo a Villa Tasca.

La piccola ferita si trova ricoverata all’ospedale dei Bambini. Non è in pericolo di vita. La madre si trova in caserma dai carabinieri.