Il rogo scoppiato a Villagrazia di Carini poco dopo la mezzanotte

Notte di paura quella trascorsa nella borgata di Villagrazia di Carini, nel Palermitano, per l’incendio avvenuto all’interno di un oleificio. E’ successo all’interno del frantoio di via Angelo Morello dove si sono scatenate le fiamme ad un ufficio amministrativo all’interno dell’azienda. Sono stati attimi di grande tensione anche perché il rogo rischiava di creare un enorme danno all’azienda ma anche di tipo ambientale. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

L’allarme dopo la mezzanotte

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte a cavallo tra ieri e oggi. Ad essere state viste delle fumate nere che fuoriuscivano dall’oleificio e per questo qualcuno ha immediatamente chiamato il centralino dei pompieri. L’attività di soccorso è scattata nell’immediatezza.

Lo spegnimento

Una volta all’interno i vigili del fuoco si sono prodigati a spegnere l’incendio che fortunatamente non si era ancora sviluppato al di fuori dell’ufficio amministrativo. Si presume che le fiamme siano state scatenate da un corto circuito provocato dal malfunzionamento di una stampante. Alla fine i danni sono stati contenuti nel solo annerimento delle pareti dell’ufficio.

L’incendio in una casa a Palermo

Lo scorso 8 novembre è stata un’altra notte di paura sempre nel Palermitano. Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano in un palazzo in via Lodato a Palermo proprio nei pressi dell’ospedale Civico. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le struttura e gli immobili vicini. Le fiamme che si svilupparono furono molto violente. Indagini sono in corso per conoscere cosa abbia provocato il rogo.

Incendio di un autocarro in autostrada

Sempre nei giorni scorsi un autocarro che trasportava vetro è andato in fiamme sull’autostrada Palermo Catania, tra Altavilla e Trabia. Il traffico è rimasto bloccato per consentire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi e gli operai dell’Anas per ripristinare la sede stradale. Anche in quel caso fu un problema di corto circuito.