Mario Mauro di 71 anni, di Napoli, è morto ieri sera sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo. Dopo avere sbandato con l’auto in attesa del carroattrezzi l’uomo e la moglie di 67 anni si sono riparati dietro il guard-rail.

A lanciare l’allarme due carabinieri liberi da servizio. In attesa dell’arrivo del mezzo l’uomo ha cercato di ritornare in autostrada, è precipitato da un terrapieno, facendo un volo di 6 metri. L’uomo rispondeva ai soccorritori che sono intervenuti.

ùE’ stato recuperato dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Trasportato a Villa Sofia è morto poco dopo. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto successo condotte dalla Polstrada. Anche la moglie è stata portata in ospedale per lo shock subito.