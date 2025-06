E’ un weekend da bollino rosso sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”. La circolazione già da questa mattina è in costante aumento. L’Anas comunica che c’è già un chilometro di coda con flussi di circolazione in aumento nelle prossime ore in uscita da Palermo, tra gli svincoli di Bagheria e Casteldaccia, a causa degli spostamenti locali del weekend in direzione delle località di mare.

Il peggio sarà al ritorno per la presenza del doppio cantiere a pochi chilometri di distanza tra Casteldaccia e Bagheria. Una situazione che ha colto tutti di sorpresa. Come capita da anni e anni, prima si crea il grande caos, previsto e prevedibile, come quello del 2 giugno, e poi si cerca di ricorrere ai ripari anche il danno è già fatto. Nel cantiere sul viadotto Perriera c’è un cratere tra le due carreggiate. Impossibile chiudere i lavori in tempi veloci. E dunque saranno giornate di passione per gli automobilisti e le attivitòà ricettive e turistiche che vedono la stagione estiva compromessa.

Anche per domani, domenica 8 giugno, è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo. Le criticità maggiori sono attese a partire dalle ore 15:00 e fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori.

Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.