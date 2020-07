Il ricorso presentato nel 2016 da 200 palermitani contro la Ztl istituita dal Comune di Palermo è stato definitivamente respinto. Il tar si è pronunciato nel merito della vicenda dopo le ordinanze che si sono susseguite negli ultimi anni.

Pesante il conto da pagare da parte dei ricorrenti che hanno cercato di osteggiare il provvedimento dell’amministrazione comunale in tutte le sedi consentite dalla legge. I ricorrenti dovranno versare 12 mila euro: 4 mila euro al Comune, 4 mila euro all’Amat e 4 mila euro a Legambiente che si era costituita a supporto dell’amministrazione.

Il ricorso era stato presentato da circa 200 cittadini e promosso dalle associazioni Bispensiero e Vivocivile per chiedere l’annullamento dei provvedimenti sulla Ztl. Secondo i ricorrenti gli atti predisposti dalla giunta sarebbero stati illegittimi perché nel bilancio di previsione 2015 non erano state previste entrate per circa 30 milioni di euro, che l’amministrazione contava di incassare dai pass delle Ztl; e il Piano generale urbano del traffico non era stato aggiornato.

Al momento la Ztl sia diurna che notturna è stata sospesa dall’amministrazione dopo l’emergenza Covid19 ma si avvicina il ‘fatidico’ 31 luglio quando scadrà la sospensione delle Ztl e della Zone blu a Palermo. Una misura presa all’indomani della fine del lockdown salutata con favore da cittadini ed associazioni commercianti. Queste ultime ritornano alla carica e tornano a chiedere una proroga di un altro mese della sospensione.

“E’ necessario prorogare ulteriormente la sospensione della Ztl e delle zone blu, bisogna dare ossigeno ai commercianti che si trovano nelle aree interessate anche dopo il 31 luglio” sostiene da due giorni Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo, che aggiunge: “Chiediamo all’amministrazione comunale di posticipare il riavvio a settembre, in modo da non penalizzare i negozianti nel mese di agosto. Riteniamo la proroga necessaria per non gravare ulteriormente sugli esercenti già messi in ginocchio dal lungo lockdown e per agevolare gli spostamenti di chi deve recarsi al lavoro. Inoltre – sottolinea Costa – l’attuale situazione della mobilità, nel centro città, è già complicata e non favorisce gli acquisti nel periodo dei saldi: il cantiere per i lavori dell’anello ferroviario provocano inevitabilmente dei disagi e in più assistiamo quotidianamenti a forti rallentamenti del traffico in via XX settembre e lungo le strade circostanti, causati da un’isola pedonale realizzata nei pressi di via La Farina”.