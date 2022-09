Le sfide nei collegi uninominali

Si sono concluse alle ore 23 le operazioni di voto per rinnovare i componenti di Camera e Senato in Sicilia. Una giornata nella quale, in Sicilia, si è votato anche per eleggere il nuovo presidente della Regione e i relativi parlamentari regionali. Operazioni rallentate, in parte, dalla necessità di garantire l’apposizione del cosiddetto tagliando antifrode. Nessuna criticità da segnalare invece sul fronte della costituzione dei seggi, a differenza di quanto avvenuto nella scorsa tornata di elezioni amministrative a Palermo.

Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura e che ha ridotto a diciotto i collegi uninominali da assegnare sull’Isola. Sei i seggi previsti nei collegi uninominali del Senato, mentre sono dodici quelli assegnati alla Camera. Proprio sotto quest’ultimo punto di vista, i seggi sono stati ripartiti fra le Circoscrizioni “Sicilia 1” e “Sicilia 2”. Rientra in quest’ultima categoria il collegio di Bagheria, dove la tesoriera di +Europa Maria Saeli prova a sfidare l’esponente di Noi Moderati Saverio Romano. Un seggio nel quale ci prova anche l’ex Iena e portavoce di Sicilia Vera Ismaele La Vardera. Profilo a cui si affianca inoltre l’attivista del Movimento 5 Stelle Daniela Morfino.

Saeli prova a contedere un seggio a Romano

Un collegio, quello di Bagheria, che racchiude una platea complessiva di 59 comuni della provincia di Palermo. Un territorio vasto quindi, che comprende buona parte della provincia. Luogo per il quale il centrodestra ha schierato un pezzo da novanta come Saverio Romano, esponente di punta di Noi Moderati, soggetto politico creato da Maurizio Lupi.

L’ex sottosegretario al Lavoro e all’Agricoltura (durante rispettivamente il Governo Berlusconi ter e quater) si troverà di fronte la tesoriera di +Europa Maria Saeli. Un compito arduo per l’esponente di centrosinistra, sostenuta dalle liste del PD e di Sinistra Italiana. Ad affiancarla nella corsa al seggio di Bagheria anche l’attivista del Movimento 5 Stelle Daniela Morfino e il portavoce di Sicilia Vera Ismaele La Vardera. L’ex Iena è in corsa anche nelle liste provinciali di Palermo schierate da Cateno De Luca nell’ambito delle elezioni nazionali.