Cari ragazzi, il mandato che viene dato ad un Garante è quanto di più complesso si possa pensare!

Perché, di quale complessità si parla, rispetto a cosa, a chi?

Le risposte a questi interrogativi non sono scontate, nel senso che ci sarebbe la tentazione di rispondere con una domanda,

ma perché ci può essere qualcuno, un’istituzione, un adulto che non sia d’accordo sulla tutela dei diritti, sull’esigenza di tutelare i diritti di un

minore?

Certamente no

Il castello di certezze però si sgretola se riconduciamo tutti questi diritti ad uno solo Ascoltarvi, ma non solo per sentirvi e neanche per

buonismo, per dire sempre sì, oppure solo per darvi un supporto psicologico clinico, che comunque dobbiamo assicurarvi senza se e senza ma, quando ce ne fate richiesta e nel massimo rispetto della vostra privacy. L’ascolto sembra così diventare un mito dell’adulto, della Comunità e quindi un racconto dell’esigenza di dovere creare condizioni, situazioni, spazi, individuati ad hoc.

Ecco allora che il diritto dell’ascolto che il Garante si ritrova a dovere promuovere, sostenere, rafforzare, va rintracciato nel tentativo di fare

diventare questo diritto un archetipo e cioè un modo radicato e profondo di essere dell’adulto nella quotidianità della relazione con tutti voi; un modo, un approccio, un imperativo categorico, che accoglie e accogliendo crea un contatto. All’interno di questo contatto farvi sentire protetti, al sicuro da pregiudizi, potendo acquisire indicazioni, orientamenti anche con approccio critico, se necessario; un contatto che può dare limiti, regole e nello stesso tempo mettervi in condizioni di assumere delle responsabilità, di fare delle scelte, di andare avanti e oltre

Allora ecco che il percorso del P.C.T.O. per la produzione di questo Magazine, all’interno del progetto Enterprise, ha voluto rappresentare la

possibilità di orientare un processo partecipativo in cui ascoltarvi, in cui gli adulti (i tutor aziendali per primi, quelli scolastici e il team della

sperimentazione) hanno espresso l’archetipo dell’ascolto, dandovi la possibilità di essere protagonisti agenti e non solo attivi e quindi di fare scelte, di proporre e sostenere, di porre interrogativi, di dare pareri, oltre a rispondere ai compiti posti dagli adulti.

Abbiamo voluto avviare un processo partecipativo in cui vi siete dati degli obiettivi nel fare, nel produrre, nell’analizzare e ancor prima nell’esplorare e conoscere; vi siete misurati con la capacità di esserci, di fare, di proporre e produrre e ancora vi siete assunti così la responsabilità delle azioni progettuali, delle proposte e delle produzioni stesse.

I dati tratti dagli strumenti del monitoraggio, che avete compilato, ci dicono che avete compreso che l’ascolto non è un processo individuale, ma è caratterizzato dalla relazione di reciprocità tra l’adulto e il giovane.

Ai docenti abbiamo chiesto di agire l’archetipo dell’ascolto, raccontandoci come e quando nel percorso didattico hanno richiamato questa vostra esperienza.

Il passaggio dal mito all’archetipo dell’ascolto non è stato facile per tutti noi adulti coinvolti, ma il coraggio non è mancato come non è mancata l’intenzione di dare al PCTO il valore richiesto dalla normativa, aderendo totalmente a questa, ma attraversando tale normativa con la visione di un ascolto dell’unicità di ciascuno di voi.

Contestualmente al vostro percorso, abbiamo cercato di agire l’archetipo dell’ascolto, anche negli altri percorsi che il progetto Enterprise ha attivato e quindi, relativamente alla direzione del volontariato, nel percorso con il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino per l’educazione alla legalità, nel percorso sanitario, all’interno degli Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello e del Buccheri la Ferla, e ancora nel percorso educativo, all’interno della scuola dell’infanzia e della primaria dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Scelsa.

