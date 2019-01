Personale della squadra mobile e del commissariato di Vittoria ha arrestato un incensurato di 50 anni per detenzioni di arma e droga.

Durante una perquisizione nella sua abitazione e in un garage in suo uso la polizia ha sequestrato due pistole, diverse decine di munizioni e 15 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Indagini sono in corso per accertare l’uso delle armi. L’arresto del 50enne è stato convalidato dal Gip di Ragusa che, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.