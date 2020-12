il cordoglio del sindaco

E’ morto di Covid19 un infermiere originario di Pozzallo ed in servizio all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un decesso che ha scosso la comunità iblea ed il sindaco del capoluogo, Peppe Cassì, oltre al cordoglio, ha lanciato un monito alla città sull’emergenza sanitaria. La vittima, nel corso di questi mesi, ha assistito tanti malati, fino a quando il virus lo ha colpito, tranciando la sua vita.

“Con la sua scomparsa Saverio Armenia, infermiere di 49 anni morto di Covid, combatte ancora una volta il virus ricordando a tutti noi che questo male può colpire chiunque e a qualunque età. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità del Giovanni Paolo II va la vicinanza e la gratitudine dell’amministrazione e della città tutta” ha detto il primo cittadino di Ragusa.

Tante le testimonianze di affetto da parte di tanti che lo conoscevano. “Ricordiamolo sindaco con una targa in suo onore e per il suo operato al pronto soccorso Giovanni Paolo II come un infermiere altruista e buono soprattutto pronto e disponibile a dare una parola di conforto a tutti con il sorriso” scrive una donna, invitando l’amministrazione comunale a farsi promotrice di questa iniziativa.

“E’ morto facendo il suo lavoro, non era eroe tutt’altro, era un professionista che aveva paura , aveva una famiglia con figli. forse sia lui che la sua famiglia meritano qualcosa di più”.