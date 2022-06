comuni al voto

Elezioni amministrative in provincia di Ragusa. Sono iniziate le operazioni di scrutinio. Cercheremo di seguire via via lo spoglio elettorale che porterà all’elezione dei nuovi sindaci. E’ iniziato lo spoglio nei 6 Comuni del Ragusano chiamati al voto. Ecco dove si vota

Scicli: Mario Marino; Giorgio Vindigni, Giovanni Venticinque; Caterina Riccotti; Carmelo Vanasia; Rita Trovato. In vantaggio c’è Marino.

Pozzallo: uscente Roberto Ammatuna; Enzo Galazzo; Patrizia Burrafato; Giuseppe Spadola. Dai primissimi dati a Pozzallo è in testa Roberto Ammatuna, seguito da Enzo Galazzo.

Santa Croce Camerina: uscente Giovanni Barone; Giuseppe Dimartino; Giansalvo Allù; Filippo Frasca; Piero Mandarà

Giarratana: uscente Bartolo Giaquinta e Salvatore Iacono

Monterosso Almo: uscente Salvatore Pagano; Santi Benincasa; Paolo Amato

Chiaramonte Gulfi: Gaetano Iacono; Mario Cutello; Sebastiano Gurrieri