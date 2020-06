Nella zona industriale

Un incendio, scoppiato nella serata di ieri, ha danneggiato lo stabilimento per la produzione di farina di carrube nella zona industriale di Ragusa, il secondo in tutto il mondo. Si tratta dell’impresa di Giancarlo Licitra, nominato lo scorso anno Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma si è sfiorata la tragedia perché dentro c’erano degli operai che stavano svolgendo il turno domenicale. Non solo sono riusciti a mettersi in salvo ma hanno anche dato l’allarme ed in una manciata di minuti sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa.

L’intervento dei pompieri ha permesso di isolare i silos ma adesso sulla vicenda la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause di questo incendio e secondo una prima ricostruzione, tutt’ora al vaglio degli inquirenti, ad andare a fuoco sarebbe andata la canna fumaria. E’ troppo presto per avere delle certezze granitiche, d’altra parte i magistrati si faranno una idea più precisa con la relazione dei vigili del fuoco, che sono rimasti parecchie ore sul posto, sia per spegnare le fiamme sia per compiere i sopralluoghi al fine di accertare l’origine del focolaio. Gli inquirenti vogliono scoprire innanzitutto se si tratta di un’azione dolosa o di un incidente: un particolare non da poco che modificherebbe l’andamento delle indagini. Frattanto, come primo passo saranno sentiti i testimoni, gli operai che si trovavano nello stabilimento e la loro versione potrebbe essere determinante anche perché, qualora fosse escluso il dolo, bisognerebbe poi capire se vi sono delle responsabilità da parte di qualcuno. Elementi che sono oggetto di valutazione da parte degli investigatori della Procura di Ragusa e nelle prossime ore si conosceranno maggiori dettagli su questa vicenda, piuttosto eclatante, considerato il peso dell’azienda e del suo proprietario, uno degli imprenditori più importanti della Sicilia.