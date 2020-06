Incidente stradale nella serata di ieri a Vittoria. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sono stati una macchina ed uno scooter in via Goito, in prossimità della villa comunale. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del ciclomotore che è stato soccorso dal personale del 118. Alla sala operativa sono arrivate diverse richieste di intervento ed in una manciata di minuti è arrivato il mezzo con il personale medico che ha provveduto a prestare le cure alla vittima ed al trasporto al pronto soccorso dell’ospedale.

Sono ancora da ricostruire le cause dell’incidente su cui sono al lavoro le forze dell’ordine e già nella serata di ieri sono stati eseguiti dei rilievi per provare a comprendere le ragioni dell’incidente. Sono stati sentiti alcuni testimoni ma per il momento è presto per avere delle certezze su quanto accaduto nella tarda serata di ieri.

FOTO FRANCO ASSENZA