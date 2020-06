E' accaduto a Vittoria

È stata ritrovata in vita la donna finita in un burrone, in prossimità della villa comunale di Vittoria. La vittima è stata rintracciata dai soccorritori e dal personale della Protezione civile ma una grossa mano l’ha data l’ elicottero che si è alzato in volo per cercarla. Troppo presto al momento sapere se la vittima si è lanciata da quell’altezza allo scopo di togliersi la vita oppure c’è dell’altro, tra cui un incidente o addirittura un omicidio. Fatto sta che la donna ora è stata posta alle cure dei medici dell’ospedale, frattanto le forze dell’ordine hanno aperto una indagine per fare luce sulla vicenda.

Nei giorni scorsi, un uomo di 51 anni, residente a Santacroce Camerina, si è lanciato dal Ponte Costanzo, sulla Modica Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha prima parcheggiato l’auto, una Citroen C 3 azzurra sul viadotto, poi ha scavalcato e senza esitare si è lanciato nel vuoto. Alcuni giorni prima un altro uomo si era ucciso a Finale di Pollina. L’uomo è stato trovato in campagna senza vita.

FOTO FRANCO ASSENZA