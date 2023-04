Il conducente sottoposto ad alcol test

Bruttissimo incidente a Comiso che solo per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Coinvolta un’intera famiglia, con l’auto che ha fatto un volo di alcuni metri precipitando in una strada sottostante, dopo aver sfondato una ringhiera.













L’auto, una Peugeot, è semidistrutta. Gli occupanti della vettura (una coppia di origine straniera e i loro due figli) sono stati trasportati in ospedale a Vittoria per loro, per fortuna, nulla di grave. Si escluderebbero gravi conseguenze e non c’è riserva sulla vita.

La dinamica

L’auto proveniva da via Garibaldi e stava per imboccare corso Vittorio Emanuele. All’intersezione però l’autista non ha svoltato a destra o a sinistra, ma ha tirato dritto. Ha sfondato la ringhiera ed è finito sulla strada sottostante, via San Martino, distruggendo due vetture e arrestato la sua corsa contro un marciapiede. L’auto ha anche danneggiato dei cavi dell’Enel. Sul posto sono intervenuti la Polizia, i vigili urbani, i vigili del fuoco e il personale Enel.

Momenti di apprensione questa notte per una minicar che si ribalta dopo essersi schiantata su alcune auto posteggiate a Palermo. E’ accaduto nel quartiere Borgo Nuovo, in via Assoro, non distante da viale Michelangelo. Il conducente del mezzo ha perso il controllo e non ha saputo più mantenere l’equilibrio. Immediati sul posto i soccorsi, per il ragazzo alla guida si era temuto il peggio. Alla fine trovato fuori dall’abitacolo in buone condizioni.

La dinamica

Stando ad una prima ricostruzione la minicar stava procedendo in via Assoro quando, improvvisamente, ha sbattuto contro diverse auto posteggiate e si è ribaltata su un fianco. Sul posto nell’immediatezza un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Il ragazzo alla guida aveva qualche graffio e contusione ma in generale in buone condizioni. Forse l’alta velocità alla base di questo sinistro, in fase di accertamento la dinamica da parte della polizia municipale.

Veicoli di questo tipo a rischio

Queste minicar spesso rimangono coinvolte in incidenti stradali e finiscono per ribaltarsi. La loro leggerezza e le velocità che raggiungono spesso incidono. Appena qualche giorno fa altro incidente stradale con due giovanissimi rimasti bloccati nella vettura, a Palermo. E’ successo in viale Strasburgo nei pressi di Villa Adriana. Una ragazza a bordo di una minicar ha perso il controllo del mezzo che ha cappottato. A bordo della vettura un ragazzo, anche lui minorenne. I due soccorsi dai sanitari del 118. Intervenuti anche gli agenti di polizia e quelli della polizia municipale per i rilievi. Alla ragazza alla guida eseguito alcool test.

Like this: Like Loading...