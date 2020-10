Tragedia all’istituto scolastico Mazzini di Vittoria per la morte di un docente, un cinquantenne, a seguito di un malore avuto mentre era in classe. Era in corso la sua lezione, quando si sarebbe sentito male ed i primi a soccorrerlo sono stati gli studenti che hanno provato a rianimarlo.

Secondo una prima ricostruzione, il professore sembrava essersi ripreso, avrebbe bevuto dell’acqua, ma poco dopo le sue condizioni si sono aggravate e nel volgere di qualche istante avrebbe perso conoscenza. Il suo cuore ha smesso di battere nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. Sono arrivati i medici ma non c’era più nulla da fare.