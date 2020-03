A livello globale il farmaco non è mai stato distribuito, eccetto in Russia e Cina

Umifenovir è un agente antivirale a doppia azione, è utilizzato in Russia e Cina per il trattamento e la profilassi dell’influenza ed altre infezioni respiratorie. È in uso in Russia da circa 25 anni mentre in Cina dal 2006. La sua invenzione è attribuita a una collaborazione tra scienziati russi di diversi istituti di ricerca 40-50 anni fa, e le relazioni sulla sua sintesi chimica risalgono al 1993.

La capacità di Umifenovir di esercitare effetti antivirali attraverso molteplici percorsi ha portato a notevoli ricerche sul suo utilizzo per una varietà di virus RNA e DNA, compresi Flavivirus, virus Zika, afta epizootica, virus Lassa, virus Ebola, herpes simplex, virus dell’epatite B e C, virus chikungunya, reovirus , Virus Hantaan e virus coxsackie B5.

Il principio attivo Umifenovir è attualmente in fase di studio come potenziale agente di trattamento per il Covid-19, causato da infezioni da SARS-CoV2, in combinazione con terapie per l’HIV attualmente disponibili e in fase di sperimentazione.