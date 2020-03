Test rapido in 15 minuti, risultati anche sugli asintomatici

Una parte importante della lotta al coronavirus riguarda i soggetti asintomatici, i quali non possono effettuare il tampone perché non presentano i sintomi. Ora però sembra esserci un’alternativa, il VivaDiag Covid-19, un progetto dell’azienda barese Alpha Pharma, che prevede un test rapido effettuato con una goccia di sangue per verificare in soli 15 minuti la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG anti-Covid-19 nel sangue, nel siero o nel plasma.

Secondo i test, il risultato negativo nel soggetto che utilizza il kit è sicuro al 100%, mentre l’esito positivo è altamente affidabile e vista la rapidità della risposta il soggetto ha la possibilità di isolarsi e chiedere un approfondimento. Gli effetti sembrano aver già convinto molti enti, tanto che molti comuni ne stanno già facendo scorta ed è già in uso in ospedali, cliniche, centri medici.

Il test, in confezione singola, notificata al Ministero della Salute (codice: 1929970) è iscritto al registro Farmadati (codice: 980341123), viene venduto al pubblico prezzo di 25 € e distribuito direttamente ai presidi medici e ospedalieri, ai soggetti privati e alle farmacie. L’uso del kit, composto di pungidito, cassettina reagente è consigliato in presenza di un medico o un operatore sanitario esperto.