lo presenteranno al concertone del Primo Maggio di ROMA

Fast Animals and Slow Kids annunciano un nuovo singolo “COSA CI DIREBBE”

I Fast Animals and Slow Kids e Willie Peyote presenteranno il brano sul palco del PRIMO MAGGIO di ROMA

Fast Animals and Slow Kids e Willie Peyote, in nuovo singolo “Cosa ci Direbbe”

Sarà disponibile da venerdì 23 aprile in tutti gli store digitali “Cosa ci Direbbe”, il nuovo brano inedito dei Fast Animals and Slow Kids pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva per Believe.

Il brano, un passo in avanti dopo il precedente “Come un animale” nel processo che porterà la band perugina verso la pubblicazione del nuovo album di inediti, vede i FASK collaborare per la prima volta in più di 10 anni di carriera e 5 album con un altro artista: l’amico e collega WILLIE PEYOTE, fresco vincitore del Premio della Critica all’ultimo Festival di Sanremo con il brano già certificato Oro “Mai dire mai (La Locura)”.

I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS sono tornati ancora una volta in studio nell’attesa di poter tornare presto sul palco, preparandosi ad una nuova stagione di grande musica.

Un primo ritorno sul palco è da oggi ufficiale: i FASK e WILLIE PEYOTE saliranno sul palco del Primo Maggio di ROMA dove presenteranno al pubblico la loro collaborazione in “Cosa ci direbbe”.

RACCONTANO I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

“Siamo molto felici di questa collaborazione – Abbiamo conosciuto Willie proprio sul palco del Primo Maggio, ed è stata la prima persona a cui abbiamo pensato quando abbiamo scritto questo brano. La scelta è stata semplice: abbiamo scelto un amico, un artista che stimiamo. Sentivamo che al pezzo serviva un’altra voce, qualcuno che spiegasse il senso del pezzo. Willie è riuscito in poche parole a riassumere, spiegare perfettamente tutto il significato della canzone”.

Gli fa eco WILLIE PEYOTE che racconta

“non riesco a fare collaborazioni con artisti che non sono anche amici e sono felice di essere stato scelto dai ragazzi per il loro primo feat. Quello che ho cercato di fare è stato capire il senso del brano per poi riassumerlo, spiegarlo a modo mio. Abbiamo due scritture diverse ma che si sposano bene. L’unione delle due cose secondo me rende il quadro più completo”.

Neppure il primo lockdown d’altronde era riuscito a tenerli fermi, e nel maggio 2020 la band perugina aveva regalato ai fan “Come Conchiglie”, primo inedito dopo la pubblicazione dell’ultimo album “ANIMALI NOTTURNI” (Warner Music Italia), disco prodotto da Matteo Cantaluppi che aveva debuttato nella Top10 dei dischi più venduti in Italia.