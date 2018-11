Eventi e appuntamenti

Si terrà domani, sabato 24 novembre 2018, nella sala conferenze dell’Ordine dei Medici di Siracusa, l’evento conclusivo del progetto “l’ASPirometria nella medicina di gruppo” che l’Asp di Siracusa ha organizzato con la collaborazione di alcuni medici di famiglia.

Il programma del convegno prevede la presentazione dei risultati del progetto, iniziato nel mese di giugno dello scorso anno, nell’ambito del quale i medici di medicina generale hanno effettuato 614 spirometrie su altrettanti pazienti permettendo sia una riduzione dei ricoveri ospedalieri sia delle liste di attesa per questa specifica prestazione. Sugli aspetti clinici delle broncopatie interverrà Mario Schisano, pneumologo e responsabile scientifico del progetto insieme a Giuseppe Bruno direttore della Unità Complessa Cure Primarie.

“Il progetto – spiega il direttore generale f.f. dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu – è nato dalla constatazione che diversi medici di medicina generale pur avendo una particolare competenza in una branca specialistica, non la sfruttavano o non erano attrezzati per farlo. La possibilità di mettere a frutto tali competenze eseguendo direttamente nei propri ambulatori prestazioni diagnostiche di primo livello, migliorando l’assistenza ai pazienti, riducendo i costi, abbattendo le liste di attesa e demandando agli specialisti solo i casi più complessi, rappresentava e rappresenta un’occasione preziosa per avviare attività di “medicina di iniziativa” che rappresentano un nuovo modello dell’assistenza di base soprattutto nelle patologie croniche che l’invecchiamento della popolazione impone. L’Assessorato della Salute ha concesso all’Azienda un finanziamento per attivare le nuove forme di aggregazione dei medici di fiducia, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, come previsto dalle norme che modificano l’organizzazione dell’assistenza territoriale; parte di queste risorse sono servite per l’acquisto di 17 spirometri, strumenti indispensabili per la diagnosi delle patologie croniche dell’apparato respiratorio ed in particolare per le broncopatie croniche ostruttive, che sono stati affidati in comodato ad altrettanti medici di medicina generale individuati in tutto il territorio provinciale. I medici partecipanti al progetto, dopo una fase di addestramento, hanno effettuato l’esame diagnostico sui loro pazienti e sui pazienti dei medici facenti parte dell’associazione in cui sono inseriti. Ogni medico che ha collaborato all’iniziativa è stato supportato da uno specialista pneumologo di riferimento operante nel Distretto di appartenenza”.

“L’iniziativa messa in campo dall’azienda, che ha avuto il convinto sostegno della direzione generale e della direzione sanitaria – aggiunge Giuseppe Bruno responsabile scientifico del progetto e direttore dell’Unità operativa complessa Cure Primarie – ha reso possibile il raggiungimento degli obiettivi fissati e la riduzione del disagio dei pazienti, spesso anziani, legato alla difficoltà di spostamento in un poliambulatorio per eseguire l’esame diagnostico. Il progetto, reso possibile anche per la fattiva collaborazione dei sindacati dei medici di medicina generale, potrà essere prolungato per un ulteriore anno ed esteso con la stessa metodologia anche ad altre patologie croniche come il Diabete, l’Ipertensione arteriosa, l’Insufficienza renale cronica, lo Scompenso cardiaco. La medicina di iniziativa, meglio conosciuta dagli addetti ai lavori come Chronic Care Model, rappresenta senz’altro il nuovo paradigma dell’assistenza territoriale”.

Ma l’Asp di Siracusa sarà in campo anche domenica 25 giornata internazionale dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne. Lo farà attraverso il Coordinamento Prevenzione e cura della violenza di genere con i servizi di Codice Rosa attivi nei Pronto soccorso degli ospedali della provinci.

“La violenza sulla donna – dichiara il direttore generale – non è soltanto una tragedia intima ma un problema di salute pubblica che non si guarisce col tempo ma con l’aiuto di personale, servizi, strumenti e professionisti preparati per la cura e il sostegno delle vittime. I risultati raggiunti dall’Asp di Siracusa sino ad ora sono frutto di una consolidata sinergia tra Istituzioni e della efficacia della Rete che in provincia è stata costituita a partire dal protocollo d’intesa siglato nel 2014 alla Procura della Repubblica di Siracusa”.

Quasi ogni giorno una vittima di violenza arriva al Pronto soccorso e almeno il 90 per cento delle donne maltrattate denuncia dimostrando fiducia nelle istituzioni. “Sono donne – aggiunge Adalgisa Cucè responsabile del Coordinamento – che restano sospese nel dolore fra nostalgia e speranza, fra illusione e attesa, sono bambini che assistono quotidianamente a scene di violenza tra le mura di casa e qualcuno le subisce direttamente. Da gennaio di quest’anno al 30 ottobre sono state 260 le vittime registrate nei pronto soccorso degli ospedali della provincia di Siracusa di cui 119 nel capoluogo, 48 ad Augusta, 36 ad Avola, 24 a Noto, 33 a Lentini e 2 sono le donne ammazzate nella nostra provincia nel 2018. Che una donna venga ammazzata ogni giorno in Italia è una tragica “normalità” a cui, purtroppo, ci stiamo abituando e, per proteggerci dalla paura e dal dolore, prendiamo le distanze immaginando tali eventi lontani dalla nostra vita e dalla nostra famiglia. I numeri descritti fino ad ora ci fanno capire che il fenomeno, invece, non è distante da noi se in questi ultimi 4 anni dall’attivazione del Codice Rosa negli ospedali della provincia oltre 800 persone hanno usufruito del servizio”.

Il gruppo operativo Codice Rosa dell’Asp di Siracusa, costituito da medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, si muove in strettissima sinergia con le Forze dell’Ordine, con le Associazioni antiviolenza e la Magistratura. L’accoglienza alle vittime di violenza ha bisogno di attenzioni particolari e per tale ragione l’Azienda ha riservato una apposita “stanza rosa” al fine di creare le migliori condizioni di assistenza e di riservatezza alle vittime.

Accanto alle azioni di assistenza a contrasto diretto della violenza e di cura nei percorsi di uscita l’Asp di Siracusa ha in corso, tra le molteplici iniziative, una attività di educazione secondo il metodo peer education (educazione tra pari) rivolta agli studenti delle scuole superiori. “Tale progetto – conclude Cucè – si prefigge di modificare le coscienze e i refusi educativi dei giovani che diventano educatori di se stessi, valorizzando in ciascuno il rispetto di se e dell’altro”.