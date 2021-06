protesta davanti al municipio di siracusa

Protesta dei lavoratori del servizio idrico di Siracusa

Manifestazione davanti alla sede del Comune

Nel nuovo bando il loro futuro occupazionale è a rischio

Manifestazione dei lavoratori del servizio idrico di Siracusa davanti a Palazzo Vermexio, la sede del Comune. E proprio con l’amministrazione, guidata dal sindaco Francesco Italia, ce l’hanno i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, promotori della protesta, perché nel nuovo bando europeo per l’affidamento del servizio, (attualmente è in proroga ad un’azienda, la Siam), mancherebbero delle clausole di salvaguardia per il personale attualmente in servizio.

Futuro dei lavatori a rischio

Insomma, secondo i manifestanti, potrebbe capitare che l’impresa vincitrice della gara possa “scartare” un numero non precisato di lavoratori, mandando in frantumi il loro futuro e quello delle proprie famiglie. Cosa più grave, come sottolineano gli stessi sindacati, è che il Comune sarebbe stato avvertito ma, a quanto pare, sarebbe andato dritto per la sua strada.

“Comune indifferente alle preoccupazioni”

“Le organizzazioni sindacali di categoria, Filctem, Femca e Uiltec, constatano che, nonostante- dicono i sindacati – siano state messe in evidenza importanti criticità in merito alla clausola sociale e al reale mantenimento dei livelli occupazionali attuali contenuta nel bando di gara pubblicato dallo stesso comune di Siracusa, per l’assegnazione della gestione del Servizio idrico integrato, l’amministrazione comunale rimane indifferente alle preoccupazioni sollevate dal sindacato unitario”.

Il bando

In merito al bando, l’affidamento avrà la durata di due anni ma sono state previste due possibilità di proroga: una di un anno, allo scadere dei primi due, e poi un’altra di sei mesi. L’importo complessivo della gara è di 57 milioni di euro. Il criterio di assegnazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma, nella valutazione, la proposta tecnica inciderà per il 75 per cento e quella economica per il 25.

Favorire la concorrenza

Abbassata la soglia del fatturato specifico medio annuo a 12 milioni di euro, il bando è stato pensato per allargare il bacino dei possibili partecipanti includendo anche i più piccoli, a vantaggio della concorrenza. In questo senso, come requisito di capacità tecnica è stato previsto che i partecipanti alla gara debbano avere già svolto il servizio per una popolazione totale di 100 mila abitanti distribuita anche su più comuni, uno dei quali però con almeno 50 mila residenti.