Nella zona di Vendicari

E’ finita bene la disavventura di tre diportisti che sono stati tratti in salvo dai militari della Capitaneria di Porto di Siracusa. La loro barca, di sei metri, presa a nolo da un circolo privato, è andata in avaria in prossimità dell’isolotto di Vendicari ed hanno rischiato di andare alla deriva. Hanno lanciato l’allarme al numero di soccorso della Guardia costiera e poco dopo una motovedetta ha raggiunto il natante: i tre diportisti sono stati trasbordati sul mezzo nautico dei militari che si è diretto nel porto di Portopalo “dove veniva accertato il buono stato di salute di tutti, motivo per il quale non si riteneva necessario richiedere l’intervento di personale sanitario. L’unità in avaria veniva prontamente recuperata dal titolare del circolo e messa in sicurezza” fanno sapere dal comando della Capitaneria di Porto di Siracusa.