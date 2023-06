in via cappellini

Blitz dei carabinieri nella zona di via Cappellini, a Pachino, concluso con il sequestro di un quantitativo di droga ancora da quantificare. Si tratta di un quartiere da anni al centro di traffici di droga che, in alcune occasioni, hanno avuto epiloghi drammatici con sparatorie ed omicidi. Le auto dei militari della Compagnia di Noto e di Pachino si sono presentate nelle prime ore del mattino di oggi per eseguire delle perquisizioni negli appartamenti e nei nascondigli usati dai gruppi dediti allo spaccio per conservare gli stupefacenti.