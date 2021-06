Una bomba è esplosa in nottata contro una tabaccheria in via Piave

Danni all’ingresso del locale

Il boato ha spaventato i residenti della zona

Le indagini sono condotte dalla polizia che non escludono la pista del racket

Intimidazione ai danni del proprietario di una tabaccheria in via Piave, nel quartiere della Borgata di Siracusa. Una bomba è esplosa nella tarda serata di ieri contro l’ingresso dell’attività commerciale ed il boato è stato avvertito dai residenti delle palazzine della zona che hanno dato l’allarme.

I danni all’attività commerciale

La deflagrazione ha infranto le vetrate della porta dell’attività commerciale mentre le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa che si sono recati sul posto nei minuti successivi alle prime segnalazioni dei testimoni.

Ipotesi racket delle estorsioni

La polizia ed i magistrati della Procura di Siracusa dovranno risalire non solo agli attentatori ma alle cause dell’avvertimento. Tra le ipotesi in campo c’è un messaggio da parte del racket delle estorsioni. La tabaccheria ricade nel territorio del clan della Borgata, i cui traffici principali sono la droga e le estorsioni. Attualmente, al palazzo di giustizia di Siracusa i vertici della consorteria criminale sono sotto processo, nato da un’inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Catania e della Squadra mobile di Siracusa, culminata nel 2016 con 8 arresti

Il clan Borgata

Al vertice, secondo la ricostruzione dei poliziotti, ci sarebbe stato il pentito, Giuseppe Curcio, che, dalla sua cella, avrebbe approfittato dei colloqui con i familiari per dare le sue indicazioni. Che avrebbe dato con i pizzini, come ipotizzato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catania. Tra gli indagati c’era anche Luigi Cavarra, molto vicino al clan Bottaro-Attanasio, che, dopo aver deciso di diventare un collaboratore di giustizia, è deceduto a causa di una malattia.

FOTO ALESSIA ZEFERINO