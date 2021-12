prende il posto di adriana della luna

Cambio nella giunta del sindaco di Noto

Un assessore si è dimesso dopo appena un mese

Al suo posto Giuseppina Quartararo che avrà Pubblica istruzione e Innovazione

Il neo assessore vicino ad un movimento dell’ex consigliere provinciale Salvo Andolina

Cambio nella giunta di Noto, guidata dal sindaco Corrado Figura, eletto nell’ottobre scorso al primo turno. Ad appena un mese dal suo insediamento, si è dimessa l’assessore Adriana Della Luna, “per motivi familiari” precisa il primo cittadino della città barocca, che, per completare la sua squadra ha scelto Giuseppina Quartarone, 48 anni

Le deleghe al neo assessore

Sono state assegnate le seguenti deleghe: Politiche giovanili, Pari opportunità, Pubblica istruzione, Università e ricerca, Personale, Smart city, digitalizzazione e innovazione dei processi informatici dell’Ente, e Comunicazione. Nelle prossime ore, nella Sala degli Specchi a Palazzo Ducezio, il neo assessore sarà presentato alla città.

L’aspetto politico

C’è certamente un aspetto strettamente politico nella scelta dell’assessore Quartararo che è componente di Noto Movimento popolare, una lista che ha sostenuto la candidatura di Corrado Figura, riconducibile all’ex consigliere provinciale Salvo Andolina.

Il sostegno al sindaco

Un sostegno che non poteva passare inosservato e nemmeno in cavalleria, conti alla mano la lista ha ottenuto circa 500 preferenze finite nello schieramento, piuttosto vasto, per Corrado Figura, che ha staccato il rivale, l’esponente del Centrosinistra, Aldo Tiralongo, attuale direttore del carcere di Cavadonna, a Siracusa