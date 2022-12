avviati gli accertamenti

Forse a cedere è stato un pezzo di capitello della Cattedrale di Siracusa, fatto sta che questa mattina l’amministrazione comunale ha provveduto a transennare l’intero sagrato della chiesa.

Tecnici al lavoro

I tecnici si sono messi al lavoro, innanzitutto per scoprire le cause che hanno provocato il cedimento e naturalmente svelarne l’entità. Bisognerà comprendere se si tratta di un danno importante, che rischia di propagarsi o se, invece, è limitato.

Non ci sono feriti

Per fortuna, non si sono registrati feriti, stando alle prime informazioni nessuno è stato colpito da quei pezzi caduti da un’altezza importante. Appena due giorni fa, c’è stata l’esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia, custodito in una nicchia, all’interno della Cattedrale per ricordare il maremoto ed il terremoto che sconvolsero la città di Messina nel 1908.

Fedeli in Cattedrale

Tanti i fedeli che si sono recati in chiesa per rendere omaggio alla patrona, la cui festa si è conclusa il 20 dicembre dopo che, per ben due anni, a causa della pandemia non si è tenuta la tradizionale processione, dalla Cattedrale alla Basilica di Santa Lucia nella giornata del 13 ed il ritorno a casa per l’Ottava. Non è la prima volta che la chiesa più importante della città, incastonata nella suggestiva piazza Duomo, è interessata da cedimenti.

La storia

La Cattedrale era originariamente un tempio greco, dedicato ad Atena: di quella struttura, voluta dal tiranno di Siracusa Gelone nel 480 a.C., per ringraziare la dea della Sapienza della vittoria conseguita ad Imera contro i cartaginesi, si possono ancora vedere, nella ricostruzione di Secret Siracusa, quasi tutte le colonne del peristilio e parti della mura della cella.

Queste, nel VI secolo d.C., furono inglobate allachiesa bizantinache si sovrappose all’originaria struttura templare dell’edificio. I Bizantini innalzarono delle mura solide nello spazio tra le colonne e aprirono otto archi sulle pareti dell’antica cella, trasformando, così, il tempio in una basilica cristiana a tre navate che consacrarono alla Vergine Maria.

Durante il IX secolo, sotto la dominazione araba, l’edificio fu probabilmente adibito a moschea mentre, nel XII secolo, tornò al culto cristiano divenendo chiesa normanna.

ll terribile terremoto del 1693 distrusse la facciata normanna e il campanile che non fu mai più ricostruito.