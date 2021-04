indagine dei carabinieri di priolo, nel siracusano

Operazione antidroga dei carabinieri a Priolo

Fermato un piccolo carico di cocaina purissima

Arrestati tre operai edili di Sortino

I carabinieri Priolo Gargallo hanno arrestato per detenzione di droga per fini di spaccio 3 incensurati, B.G., 38 anni, G.C., 35 anni, e B.G. 37 anni, tutti muratori di Sortino, nel Siracusano, trovati in possesso di un involucro contenente 30 grammi circa di cocaina purissima.

Per i carabinieri, che hanno in mano le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, gli indagati si sarebbero ritagliati il ruolo di corrieri: quel quantitativo sarebbe dovuto finire nelle mani di qualcuno e su di lui sono concentrate le attenzioni degli inquirenti.

Il controllo

I 3 uomini sono incappati, a tarda sera, in un controllo dei carabinieri che hanno notato il loro nervosismo. Del resto, si trovavano nel territorio di Priolo quando, in ragione delle norme sul contenimento dell’emergenza sanitaria, non avrebbero dovuto muoversi dal loro Comune, peraltro entrato in zona rossa nei giorni scorsi.

Gli operai edili hanno tentato di giustificarsi sostenendo che avrebbero dovuto lavorare e di essere impiegati come muratori in un cantiere edile della zona.

La perquisizione

I carabinieri hanno deciso di compiere una perquisizione sul mezzo dei tre muratori, in effetti non c’erano a bordo del veicolo attrezzi di lavoro: una circostanza che ha smontato le giustificazioni degli indagati.

Nel corso del controllo, però, è stato rintracciato un sacco di cemento, che, appariva curiosamente “manomesso” poiché si notavano evidenti tracce di una precedente apertura e risigillatura con della colla.

La droga

Il motivo è apparso chiaro poco dopo, quando al suo interno i carabinieri hanno rinvenuto, nascosto tra la polvere di cemento, un involucro contenente 30 grammi circa di cocaina, “che evidentemente i tre stavano trasportando in favore di qualcuno” spiegano i militari. I 3 sono stati subito arrestati e come disposto dall’autorità giudiziaria di Siracusa sono ai domiciliari.