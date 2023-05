al palazzo di giustizia di siracusa

E’ iniziato stamane, al palazzo di giustizia di Siracusa, il processo per tentata concussione nei confronti dell’ex sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

Le accuse all’ex sindaco di Priolo

L’esponente politico, arrestato nell’ottobre scorso e rimesso in libertà a marzo, a seguito delle sue dimissioni da primo cittadino, è accusato dai magistrati siracusani di aver minacciato i manager di due grosse aziende del Petrolchimico di Priolo di disporre dei controlli negli stabilimenti, allo scopo di rallentare l’attività produttiva, se non avessero provveduto all’assunzione di persone a lui vicine ed all’assegnazione di una commessa ad una ditta locale.

La difesa di Gianni

Gianni, difeso dall’avvocato Ezechia Paolo Reale, ha rigettato questa ricostruzione e già nel corso dell’interrogatorio di garanzia aveva spiegato di non aver mai minacciato i vertici delle imprese, rivendicando, invece, la sua azione politica, votata alla difesa del territorio.

Inoltre, nel corso di quella deposizione aveva ammesso di aver chiesto assunzioni e commesse per le aziende locali purché il personale e le imprese fossero qualificati. La Procura di Siracusa accusa Gianni anche di avere intimidito dei funzionari del Comune ma lui aveva precisato di essere entrato in conflitto con loro perché si sarebbero mostrati poco competenti e poco fedeli all’istituzione locale. Ha, inoltre, rigettato l’accusa di aver chiesto ad un’azienda, in merito ad un appalto del Comune, un contributo per una squadra di calcio locale.

Candidato a sindaco e rischio Severino

Gianni è candidato a sindaco di Priolo ma se dovesse vincere le elezioni ed in primo grado rimediasse una condanna si applicherebbe la legge Severino, per cui scatterebbe la sospensione dalla carica di primo cittadino. Ci sono tanti esempi di sindaci sospesi, tra i più noti Salvo Pogliese, a Catania. “Io sono innocente – dice Pippo Gianni rispondendo ad una domanda di BlogSicilia – per cui non ho messo nel conto l’ipotesi della Severino anche se se i processi sono piuttosto lunghi”.