la situazione a siracusa

E’ un aumento esponenziale quello dei ricoveri per Covid19 all’ospedale Umberto I di Siracusa. Secondo i dati aggiornati a ieri, sono 53 i pazienti, di cui 2 in Terapia intensiva.

Boom di ricoveri in un mese

Una crescita costante dall’inizio del mese scorso, basta vedere che il 14 dicembre erano solo 16 i ricoverati, nessuno di essi intubato. In merito al numero dei contagiati, sono 4238 le persone positive mentre sono solo 174 gli isolamenti fiduciari, a testimonianza di come il tracciamento sia saltato.

Pazienti No Vax

Secondo quanto riferito a BlogSicilia da un medico siracusano, che opera in una struttura sanitaria di un capoluogo siciliano, le strutture sanitarie sono ormai sature di pazienti da Covid19.

“In ospedale – racconta il medico siracusano – registriamo un alto tasso di pazienti che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino, i famigerati No Vax”.

Pazienti con copertura vaccinale scaduta

L’altra categoria di pazienti presente in modo sensibile in ospedale è quella a cui è scaduta la copertura del vaccino. “Abbiamo registrato questa tipologia di paziente – dice il medico siracusano – e questo dato, insieme a quello dei No Vax, ci dice quanto il vaccino sia fondamentale per evitare i ricoveri in ospedale”.

La corsa in ospedale

Secondo l’esperienza del medico siracusano, siamo, ormai, in piena isteria, in quanto ci sono persone che, “sebbene abbiano sintomi leggerissimi si recano in ospedale e scoperta la loro positività subiscono il ricovero”.

Penalizzati i pazienti No Covid19

Le conseguenze ricadono sui pazienti No Covid19 che rischiano seriamente di non essere curati, infatti i tagli dei reparti negli ospedali siciliani sono sotto gli occhi di tutti

Un morto a Francofonte

Nelle ore scorse, si è registrato un morto a Francofonte, uno dei Comuni del Siracusano maggiormente colpito dal Covid19. “A distanza di poche ore il paese piange ancora una volta un’altra vittima del Covid19. Alla famiglia va un caloroso abbraccio” scrive il sindaco di Francofonte.