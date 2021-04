l'errore ammesso dall'asp di siracusa

Conti sui positivi sbagliati a Lentini

Il Comune esce dalla zona rossa

L’errore è stato ammesso dall’Asp

Il Comune di Lentini esce dalla zona rossa perché l’autorità sanitaria ha fatto male i conti sul numero dei positivi. Lo ha comunicato il sindaco, Saverio Bosco, che, nelle scorse ore, ha ricevuto una lettera da parte del direttore del Gruppo Covid dell’Asp di Siracusa, Ugo Mazzilli, ammettendo “che per mero errore del flusso comunicato dal data manager aziendale le ho trasmesso un tasso di incidenza errato, ovvero superiore a quello reale”, per cui sarà chiesta al presidente della Regione la revoca della zona rossa, istituita il 15 aprile.

La rabbia del sindaco

“Al netto delle valutazioni e verifiche che faremo nelle opportune sedi, ho già avvertito il Prefetto. Riteniamo che la superficialità con cui viene affrontato il tema sia assolutamente da condannare, non è più possibile esporre interi comparti economici delle nostre Città per mera “ignoranza” aritmetica dei singoli funzionari” dice il sindaco di Lentini, Saverio Bosco.

I dati

Proprio ieri il sindaco di Lentini aveva fornito attraverso le comunicazioni dell’Asp dei numeri da zona rossa. “I positivi totali oggi 27 Aprile, sono 160. Per quanto riguarda le scuole, ad oggi non abbiamo ricevuto specifiche indicazioni dall’ASP in merito ad eventuali cluster tra la popolazione studentesca, pertanto, in attesa di dati ufficiali, l’ordinanza con la quale si sospende la didattica in presenza, non dovrebbe essere prorogata” spiegava in un post il sindaco di Lentini.

L’inchiesta

La vicenda di Lentini fa tornare in mente quanto accaduto il mese scorso con lo scoppio dello scandalo all’assessorato regionale alla Sanità sui dati del Covid19. Al netto delle responsabilità degli indagati, che dovranno essere dimostrate in sede processuale, l’inchiesta della Procura di Trapani ha svelato una organizzazione approssimativa nella gestione dei numeri della pandemia. In ogni caso, l’errore ammesso dall’Asp di Siracusa fa sorgere più di un dubbio sui calcoli per gli altri Comuni.