l'annuncio è del sindaco cettina di pietro

Sale in modo vertiginoso il numero di contagi ad Augusta, il Comune del Siracusano, che ormai è diventato un focolaio. “Sono 40 i casi di persone positive al Covid19” spiega il sindaco in carica Cettina Di Pietro che, domenica non parteciperà al ballottaggio, in quanto tagliata fuori al primo turno. E si preannuncia un turno elettorale piuttosto problematico per eleggere il nuovo sindaco che sarà uno tra Pippo Gulino e Giuseppe Di Mare, con il primo impossibilitato a partecipare alla campagna elettorale per via della sua positività. “La situazione è preoccupante – dice il sindaco in carica Cettina Di Pietro – perché non abbiamo mai avuto questi numeri nel periodo del lockdown ma invito tutti al rispetto delle misure previste nel Dpcm della Presidenza del Consiglio”.

Situazione preoccupante anche in altro Comune del Siracusa, Solarino. “Siamo arrivati a 15 positivi, l’ultimo caso è quello di un bambino di una scuola elementare dell’istituto comprensivo Elio Vittorini”. Lo afferma a BlogSicilia il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo che sta osservando l’isolamento fiduciario nella sua abitazione dopo la positività di un assessore della sua giunta. “Come accade in queste circostanze – spiega il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo – i locali saranno sanificati mentre l’intera classe andrà in quarantena”. Nei giorni scorsi, è risultato positivo un bambino di un asilo nido, creando non poca apprensione in questa piccola comunità, a pochi chilometri da Siracusa, dove la curva del contagio è in crescita così come ad Augusta, altro Comune sotto attacco del Covid19.

Pure la zona montana del Siracusano non è rimasta immune al Covid19. L’annuncio di un positivo a Palazzolo Acreide è del sindaco, Salvatore Gallo, che in video messaggio, predica calma ed invita la comunità al rispetto delle misure del Dpcm del Governo nazionale. “La positività di un palazzolese – dice il sindaco Salvatore Gallo – mi è stata fornita dall’Asp ma la persona contagiata è in isolamento. Invito tutti ad indossare le mascherine e di rispettare le distanze: sono le nostre armi per il contenimento del Covid19”.