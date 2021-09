oggi e domani l'open day

Un altro decesso a Francofonte in cui vige la zona arancione

E’ il Comune del Siracusano con il più basso numero di vaccinazioni

E’ diventato il territorio dei No Vax

Sollecitati i medici di famiglia a convincere i pazienti a vaccinarsi

Un altro morto di Covid19 a Francofonte, il Comune del Siracusa con il tasso più basso di vaccinazioni. Stando ai dati di un paio di giorni fa, solo il 50,19% della popolazione ha completato il ciclo, mentre, per quanto riguarda la prima dose il 57,09% ha avuto la somministrazione del farmaco.

Comune dei No Vax

Insomma, a leggere le percentuali questo è il territorio dove i No Vax hanno piantato le tende, del resto, qui, vige ancora la zona arancione, prorogata dal presidente della Regione perché i parametri sono ancora oltre la soglia di guardia. Nonostante gli appelli dell’amministrazione e del suo sindaco, c’è molta resistenza a recarsi nei centri sanitari per le vaccinazioni ma il Covid19 non fa sconti, causando il decesso di una donna.

Il cordoglio del sindaco

“Francofonte perde un altro cittadino a causa del Covid. Il sindaco, anche a nome dell’amministrazione e della cittadinanza, si stringe al dolore dei familiari ai quali rivolge un simbolico abbraccio” fanno sapere dal Comune. Il sindaco e l’Asp di Siracusa, per far crescere il numero dei vaccinati, hanno promosso un incontro a cui hanno preso parte i medici di famiglia, chiamati, in sostanza, a convincere i propri pazienti a vincere le paure.

Open Day

“Siamo fiduciosi – dice il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini – sulla possibilità di colmare a breve termine la

distanza che “ci separa come numero di vaccinati dagli altri Comuni. Ringrazio i vertici dell’Asp intervenuti, la cui presenza è stata importantissima. Auguro ai medici di base buon lavoro e li ringrazio sentitamente per l’aiuto che ci daranno nei prossimi giorni”. Frattanto, nella giornata di oggi e domani ci sarà a Francofonte l’Open Day. Sarà possibile vaccinarsi recandosi nei locali del centro vaccinale di contrada Coco a partire dalle ore 9.