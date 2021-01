la situazione nel siracusano

Concluse le vaccinazioni anti Covid19 del personale sanitario del Siracusano. Lo comunica la direzione generale dell’Asp di Siracusa, per cui le somministrazioni delle dosi hanno interessato “il Pronto soccorso, i reparti di Rianimazione, gli Usca, il personale di emergenza-urgenza come gli operatori del 118 ed restanti reparti degli ospedali della provincia”.

Inoltre, “nel prosieguo della campagna vaccinale – spiegano dalla direzione dell’Asp di Siracusa – dedicata ai soggetti più fragili come gli ospiti delle case di riposo per anziani ed Rsa e personale sanitario e socio-sanitario dei presidi residenziali per anziani, la direzione strategica aziendale si è determinata, in riunione dell’Unità di Crisi, ad includere nelle vaccinazioni, in questa fase, contestualmente ed in modo proporzionale, altre categorie target come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, odontoiatri e farmacisti”.

Come fa sapere l’Asp, questi ultimi potranno proporre la propria candidatura compilando la scheda nella piattaforma regionale siciliacoronavirus.it sezione “Vaccino Covid 19” raggiungibile anche dalla home page del sito internet aziendale e comunicando con una email la propria disponibilità al Distretto sanitario dell’Asp di Siracusa competente per territorio.

Ieri in Sicilia sono stati somministrati 8559 vaccini. Dall’avvio della campagna vaccinale anticovid, nell’Isola sono state somministrate complessivamente 44211 dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientranti nel target attuale previsto dal Piano nazionale. Solo ieri, giovedì 7 gennaio, i vaccinati in Sicilia sono stati 8559.

Ieri il report relativo al giorno dell’Epifania aveva segnato una frenata. Erano state 6.203 le persone che in Sicilia avevano ricevuto il il vaccino anti-covid.

Questo era il dato dopo il boom di vaccinazioni nella giornata del 5 gennaio, complice la giornata festiva ma anche il passaggio alla fase di vaccinazione nelle Rsa. Sempre nella giornata del 5 gennaio. infatti era inizata la sconda fase di sommnistrazione nelle Residenze sanitarie assistite con vaccini, ad esempio, all’Oasi di Troina. I vaccini ospedalieri e nelle Aspi l’altro ieri erano quasi esauriti, l’indice di utilizzo era dell’81% mentre le dosi restanti della pirma fornitura destinate propri alle Rsa.