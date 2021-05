le ricadute economiche sul territorio

L’ammiraglia della MSC a Siracusa

Farà scalo nel porto siciliano per tutta la stagione estiva

La città è entrata nell’itinerario per le crociere nel Mediterraneo

Ricadute economiche sul territorio

La MSC Seaside, ammiraglia di MSC Crociera, farà scalo a Siracusa ogni martedì per tutta la stagione estiva. La città siciliana diventa così una delle tappe più ambite per le crociere nel Mediterraneo ma, oltre ai profitti d’immagine ci saranno quelli economici, per via delle ricadute sulla filiera turistica locale.

La nave, giunta per la prima volta a Siracusa lo scorso 4 maggio, è partita il 15 maggio da Genova ed effettuerà crociere settimanali di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con un itinerario che prevede, oltre alle destinazioni inedite di Siracusa e Taranto, gli scali di La Valletta e Civitavecchia.

Le ricadute economiche

Per gli ospiti della nave, ci sarà l’opportunità di partecipare a delle escursioni, “organizzate in modalità «protetta» e nel rispetto del rigoroso «Protocollo di salute e sicurezza” fanno sapere dalla MSC.

Stamane c’è stata l’inaugurazione del nuovo scalo della MSC Seaside, la nave più grande e moderna mai costruita in Italia, varata a fine 2017, alla presenza delle autorità della città, tra cui il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e del management di MSC Crociere, rappresentato dal managing director Leonardo Massa e dal comandante di MSC SeasideMarco Massa.

I tesori della città

I circa 2000 passeggeri potranno scegliere tra diverse escursioni. Tra le proposte, sono comprese un giro alla scoperta di Siracusa, con tappe alle rovine del Tempio di Apollo e alla Fontana Aretusa passando per i vicoli della città, o una giornata immersi nella straordinaria campagna e nelle suggestive città barocche dei dintorni di Siracusa, designate patrimonio dell’umanità dell’Unesco, nei luoghi di Montalbano.

La scelta su Siracusa

«Siamo particolarmente felici- ha detto Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere – di aver inserito Siracusa fra le nuove e importanti mete delle nostre crociere. Questo risultato è stato reso possibile dall’eccellente collaborazione intercorsa con le autorità e le istituzioni locali, che ringrazio sentitamente per l’impegno profuso e la disponibilità manifestata. Siracusa e i suoi incantevoli dintorni offrono un’ampia e diversificata scelta di escursioni che permettono ai nostri ospiti di scoprire le bellezze di questo meraviglioso territorio. L’offerta è adatta infatti ad ogni tipo di viaggiatore, prevedendo le visite a siti storici ed archeologici, a importanti musei, senza trascurare panorami mozzafiato e la possibilità di gustare i sapori della gastronomia locale».

Palermo e Messina

MSC Grandiosa, invece, coprirà un altro itinerario, toccando i porti di Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta Alla fine di luglio sarà invece la nuova ammiraglia MSC Seashore a entrare nella flotta di MSC Crociere proponendo, dal 1° agosto al 31 ottobre, crociere di 7 notti con scalo a Messina e nei porti italiani di Genova, Napoli, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.